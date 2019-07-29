У Київській обл. загинули троє співробітників комунального управління

У Київській області троє співробітників КП "Іванківського комунального управління водного господарства" (ИКУВГ) в селі Русаки загинули під час планової роботи по заміні засувки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, 29 липня в 13:12 на пункт зв'язку 41-Державної пожарноспасательной частини смт Іванків надійшло повідомлення про те, що в колодязі водонапірної башти КП ИКУВГ знаходяться 3 людини.

По прибуттю на місце, рятувальниками було встановлено, що в колодязі знаходяться три працівника КП ИКУВГ без свідомості.

"Рятувальники в апаратах захисту дихання спустилися в колодязь за потерпілими. На момент підняття першого чоловіка прибула карета швидкої допомоги, представник якої констатував смерть чоловіка 1986 року народження", - йдеться в повідомленні.

Ще двоє чоловіків 1975 року були підняті на поверхню з ознаками життя і передані працівникам карети швидкої допомоги.

"Після надання першої медичної допомоги були доставлені в Іванківську центральну районну лікарню. Однак під час транспортування в лікарню постраждалі померли", - йдеться в повідомленні.

Причини події з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Львові на час виконання аварійних робіт на підпірної стіни дитячого садка обвалився бетонний блок, в результаті якого загинув робітник.

Крім того, поблизу смт. Баришівка (Київська область) 15-річний хлопець вирішив дістатися до верхівки залізничного мосту, щоб зробити фото. В результаті поразки високовольтною лінією, підліток загинув від удару струмом.