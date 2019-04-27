У Київській обл. обстріляли з гранатомета житловий будинок

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Потерпілих внаслідок події немає

Речник Нацполіції Київської області Микола Жукович повідомив, що у селі Гнідин Бориспільського району Київської області було обстріляно житловий будинок із гранатомету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

Жукович розповів, що до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Бориспільського району було чути вибухи.

"Під час виїзду на місце інциденту слідчо-оперативна група знайшла залишки від самого РПГ. Ніхто не постраждав, єдине - пошкоджено будинок", - заявив Жукович.

Також він додав, що злочинці втекли з місця злочину та повідомив, що за даним фактом правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) КК України.

В даний час правоохоронці намагаються встановити місцеперебування власника будинку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Рівному обстріляли будинок голови міського суду. Внаслідок вибуху гранати РГД 5 було пошкоджено фасад будинку, а також в напрямку будинку було здійснено близько 12 пострілів зі зброї, виготовленої на базі автомата Калашникова та його модифікацій, внаслідок чого пошкоджено вікна.