ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Київській обл. дівчина підірвалася на гранаті

Новини » Надзвичайні події    25.07.2019 - 12:39
У Київській обл. дівчина підірвалася на гранаті
Фото: місце події (kv.npu.gov.ua)

Потерпіла намагалася закопати у полі гранату

У Києво-Святошинському районі Київської області дівчина підірвалася на гранаті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласного управління Нацполіції.

Вибух стався у селі Крюківщина. Дівчина постраждала від розривів осколків.

"Вибух було чути на території житлового масиву "Європейське місто" і вже буквально за кілька хвилин місцеві жителі побачили закривавлену, ледь живу дівчину. Одразу викликали швидку допомогу… Як з’ясувалося, посеред поля на відстані десяти метрів від житлових будинків здетонувала граната. Дівчина постраждала від розривів осколків, а потім уся закривавлена дісталася до найближчих багатоповерхівок та попросила допомогти їй", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що потерпілу із пораненнями в області спини госпіталізували до найближчої клініки.

За попередньою інформацією, дівчина намагалася закопати гранату у полі. Правоохоронці з’ясовують усі деталі інциденту.

"Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Слідство триває", - поінформували у прес-службі.

Нагадаємо, в Рівненській області в результаті вибуху невідомого предмету загинули двоє дітей 11 і 13 років.

Як писало РБК-Україна, правоохоронці 19 липня затримали під стінами Верховної ради чоловіка з гранатою.

У Львові в парку виявили пакет з 11 бойовими гранатами У Харкові в результаті вибуху гранати загинуло 2 людини
Новини України КиївКиївська областьграната
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся