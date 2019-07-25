У Київській обл. дівчина підірвалася на гранаті

Фото: місце події (kv.npu.gov.ua)

Потерпіла намагалася закопати у полі гранату

У Києво-Святошинському районі Київської області дівчина підірвалася на гранаті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласного управління Нацполіції.

Вибух стався у селі Крюківщина. Дівчина постраждала від розривів осколків.

"Вибух було чути на території житлового масиву "Європейське місто" і вже буквально за кілька хвилин місцеві жителі побачили закривавлену, ледь живу дівчину. Одразу викликали швидку допомогу… Як з’ясувалося, посеред поля на відстані десяти метрів від житлових будинків здетонувала граната. Дівчина постраждала від розривів осколків, а потім уся закривавлена дісталася до найближчих багатоповерхівок та попросила допомогти їй", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що потерпілу із пораненнями в області спини госпіталізували до найближчої клініки.

За попередньою інформацією, дівчина намагалася закопати гранату у полі. Правоохоронці з’ясовують усі деталі інциденту.

"Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Слідство триває", - поінформували у прес-службі.

Нагадаємо, в Рівненській області в результаті вибуху невідомого предмету загинули двоє дітей 11 і 13 років.

Як писало РБК-Україна, правоохоронці 19 липня затримали під стінами Верховної ради чоловіка з гранатою.