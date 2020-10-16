ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Київській міській лікарні заповнені всі місця для заражених коронавірусом

Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 12:53
У Київській міській лікарні заповнені всі місця для заражених коронавірусом
Фото: дівчині роблять тест (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Київській міській лікарні № 6 наразі немає ліжкомісць. Всі місця заповнені зараженими коронавірусом.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

Він назвав цю лікарню однією з опорних, де приймають хворих на COVID-19 із березня 2020 року.

"На сьогодні в лікарні № 6 всі ліжка для хворих на коронавірус - заповнені", - заявив він.

Зазначимо, минулого місяця на базі лікарні розгорнули чотири інфекційних відділення загальною кількістю 200 ліжок. Кличко додав, що на базі цього медзакладу планують обладнати нову лабораторію, де будуть робити ПЛР-тести.

Нагадаємо, за минулу добу в Києві від коронавірусу померли 20 людей.

Зазначимо, в Україні оновили карантинні зони епідемічної ситуації в регіонах. За підсумками поділу Київ ще два тижні буде перебувати в "помаранчевій зоні".

Також Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року. При цьому карантинні обмеження були посилені.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Коронавірусбольница

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся