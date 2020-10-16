У Київській міській лікарні заповнені всі місця для заражених коронавірусом

Фото: дівчині роблять тест (РБК-Україна)

У Київській міській лікарні № 6 наразі немає ліжкомісць. Всі місця заповнені зараженими коронавірусом.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

Він назвав цю лікарню однією з опорних, де приймають хворих на COVID-19 із березня 2020 року.

"На сьогодні в лікарні № 6 всі ліжка для хворих на коронавірус - заповнені", - заявив він.

Зазначимо, минулого місяця на базі лікарні розгорнули чотири інфекційних відділення загальною кількістю 200 ліжок. Кличко додав, що на базі цього медзакладу планують обладнати нову лабораторію, де будуть робити ПЛР-тести.

Нагадаємо, за минулу добу в Києві від коронавірусу померли 20 людей.

Зазначимо, в Україні оновили карантинні зони епідемічної ситуації в регіонах. За підсумками поділу Київ ще два тижні буде перебувати в "помаранчевій зоні".

Також Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року. При цьому карантинні обмеження були посилені.