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В Киевской и Донецкой областях изменили время комендантского часа

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Воскресенье 24 апреля 2022 16:04
В Киевской и Донецкой областях изменили время комендантского часа Комендантский час в Киевской и Донецкой областях (t.me.UA_National_Police)
Автор: Татьяна Самарук

В Киевской и Донецкой области изменили время комендантского часа. С сегодняшнего дня на Киевщине ограничения будут действовать с 22:00 часов до 05:00 25 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Александра Павлюка.

"Российские войска вышли с территории Киевской области, но война не завершилась. Враг действует коварно, продолжая ракетные обстрелы и диверсии на территории всей Украины. Поэтому для безопасности граждан временные ограничения в виде комендантского часа продлят свое действие", - сказал председатель.

Также председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области.

Поэтому завтра, 25 апреля, ограничения будут действовать с 20:00 до 05:00.

Отметим, что во время комендантского часа действует запрет на пребывание на улице и в других общественных местах - скверах, парках, площадях. Исключение - наличие у человека специального пропуска установленного образца и удостоверения личности.

Ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине вернули комендантский час на Пасху.

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Донецкая область Киевская область Комендантский час
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