У Київській та Донецькій областях змінили час комендантської години

У Київській та Донецькій області змінили час комендантської години. Відсьогодні на Київщині обмеження діятимуть з 22:00 години до 05:00 25 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Олександра Павлюка.

"Російські війська вийшли з території Київської області, але війна не завершилася. Ворог діє підступно, продовжуючи ракетні обстріли та диверсії на території всієї України. Тож задля безпеки громадян тимчасові обмеження у вигляді комендантської години продовжать свою дію", - сказав голова.

Також голова Донецької ОВА Павло Кириленко підписав розпорядження про зміну часу комендантської години у Донецькій області.

Тому від завтра, 25 квітня, обмеження діятимуть з 20:00 до 05:00.

Зазначимо, що під час комендантської години діє заборона на перебування на вулиці та в інших громадських місцях - скверах, парках, площах. Виняток - наявність у людини спеціальної перепустки встановленого зразка та посвідчення особи.