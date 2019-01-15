На Киевском водохранилище снегоход провалился под лед, есть погибшие

Фото: поисковая операция (npu.gov.ua)

Одного из мужчин до сих пор не могут найти под льдом

Во время катания на самодельном снегоходе 11 января возле села Страхолесье Иванковского района трое мужчин провалились под лед на Киевском водохранилище. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Как отмечается, двое людей погибли. Одному из мужчин удалось самостоятельно выбраться из ледяной воды.

Сообщается, что 12 января под водой нашли тело одного из мужчин. В июле 2018 года погибшего привлекали к административной ответственности за незаконное пересечение зоны отчуждения.

Поиски третьего 45-летнего мужчины продолжаются. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

Фото: поисковая операция (npu.gov.ru)

Как сообщало РБК-Украина, в Украине сегодня, 15 января, ожидается ухудшение погодных условий. В частности, ночью и утром ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, местами метели (IV уровень опасности, желтый). Такие же метеоусловия ожидаются в Киеве и Киевской области.

Как писал Styler, 20 декабря в 12:15 в Киеве с "Моста метро" прямо в Днепр упал мужчина. Он упал со второй опоры моста прямо в воду, а не в лед, что спасло ему жизнь.