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На Київському водосховищі снігоход провалився під лід, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    15.01.2019 - 12:17
На Київському водосховищі снігоход провалився під лід, є загиблі
Фото: пошукова операція (npu.gov.ua)

Одного з чоловіків досі не можуть знайти під кригою

Під час катання на саморобному снігоході 11 січня біля села Страхолісся Іванківського району троє чоловіків провалилися під лід на Київському водосховищі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Як зазначається, двоє людей загинули. Одному із чоловіків вдалося самостійно вибратися з крижаної води.

Повідомляється, що 12 січня під водою знайшли тіло одного з чоловіків. В липні 2018 року загиблого притягували до адміністративної відповідальності за незаконний перетин зони відчуження.

Пошуки третього 45-річного чоловіка тривають. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

Фото: пошукова операція (npu.gov.ua)

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні сьогодні, 15 січня, очікується погіршення погодних умов. Зокрема, вночі та вранці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, місцями хуртовини (IV рівень небезпеки, жовтий). Такі ж метеоумови очікуються в Києві та Київській області.

Як писав Styler, 20 грудня о 12:15 в Києві з "Мосту метро" прямо у Дніпро впав чоловік. Він впав з другої опори мосту прямо у воду, а не в лід, що врятувало йому життя.

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