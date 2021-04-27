В Киевском облсовете избрали нового главу. Это произошло в необычных условиях

Заместителями председателя облсовета стали представитель партии "За будущее" Ярослав Добрянский и представительница "Европейской Солидарности" Татьяна Семенова. Эти депутаты уже занимали должности заместителей председателя предыдущего созыва.

Отмечается, что на сессии облсовета 27 апреля депутатов не допустили в зал, где должно было состояться голосование, а когда они перешли в другой, им выключили свет.

Несмотря на это глава счетной комиссии Роман Тытыкало не останавливал процесс: заполнял протоколы и проводил заседания.

Как отмечает "ЧЕСНО", из 60 присутствующих депутатов "за" проголосовали 59 депутатов. Единственной кандидаткой на должность председателя облсовета стала Наталья Гунько от "Слуги народа".

Решение об избрании приняли единогласно в присутствии 58 депутатов.