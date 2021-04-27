У Київській облраді обрали нову голову. Це відбулось у незвичних умовах

Заступниками голови облради стали представник партії "За майбутнє" Ярослав Добрянський та представниця "Європейської Солідарності" Тетяна Семенова. Ці депутати вже займали посади заступників голови попереднього скликання.

Зазначається, що на сесії облради 27 квітня депутатів не допустили до зали, де мало відбутися голосування, а коли вони перейшли в іншу, їм вимкнули світло.

Попри це глава лічильної комісії Роман Титикало не зупиняв процес: заповнював протоколи та проводив засідання.

Як зазначає "ЧЕСНО", з 60 присутніх депутатів "за" проголосували 59 депутатів. Єдиною кандидаткою на посаду голови облради стала Наталія Гунько від "Слуги Народу".

Рішення про обрання ухвалили одноголосно за присутності 58 депутатів.