У Києві на розв'язці біля метро "Позняки" на два дні закриють рух транспорту

На Позняках будуть ремонтувати дорогу

У Києві протягом 2-3 серпня 2018 року на транспортній розв’язці біля станції метро "Позняки" буде закрито рух транспорту. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що перекриття руху пов'язане із ремонтом дороги поряд зі станцією метрополітеніу. Ремонт виконуватиме комунальна корпорація "Київавтодор".

2 серпня

із 08:00 до 16:00 на з’їзді зі шляхопроводу по просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана (парна сторона);

із 08:00 до 16:00 на з’їзді з просп. Миколи Бажана на просп. Петра Григоренка (парна сторона);

із 10:00 до 19:00 на з’їзді з просп. Миколи Бажана на просп. Петра Григоренка (непарна сторона);

із 10:00 до 19.00 на з’їзді з просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана (непарна сторона).

3 серпня

із 08:00 до 16:00 на з’їзді зі шляхопроводу по просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана (парна сторона);

із 08:00 до 16:00 на з’їзді з просп. Миколи Бажана на просп. Петра Григоренка (парна сторона).

Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня 2018, у Києві на території вулиці Верхній Вал виявили гранату. Вона була знайдена на алеї поблизу вулиці Верхній Вал, 24. У зв'язку із розмінуванням гранати було перекрито рух транспорту на Подолі. Наразі розмінування завершилось і транспорт курсує в звичайному режимі.