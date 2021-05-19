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В киевском метро вандалы повредили дефибрилляторы

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Киев, Среда 19 мая 2021 18:26
В киевском метро вандалы повредили дефибрилляторы Фото: в киевском метро вандалы повредили дефибрилляторы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

В киевский метрополитене были повреждены дефибрилляторы, боксы с которыми установили в подземке для оказания экстренной помощи при внезапном тяжелом нарушении ритма сердца. Инциденты произошли на нескольких станциях метро.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"На станции "Университет" трое молодых мужчин вынули дефибриллятор из бокса без надобности и открыли электроды. Последние теперь подлежат замене. Также на станциях "Академгородок" и "Крещатик" повреждены крышки боксов дефибрилляторов. А на станции "Арсенальная" оборудование недавно пытался похитить бездомный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 52 дефибрилляторы были закуплены для метрополитена Киевским городским центром здоровья. Для эффективного использования после консультаций с авторами общественного бюджета "РеаниМетро" и профильными организациями оборудование было размещено в пассажирских зонах.

"Чтобы предотвратить случаи вандализма или похищения, просим сообщать персонал станции и представителей полиции, если действия пассажиров возле оборудования кажутся подозрительными", - призвали в подземке.

В метрополитене отметили, что дефибриллятор - не панацея от всех недугов, однако может спасти жизнь.

"Призываем ответственно относиться к оборудованию. Помните, в его использовании могут нуждаться ваши близкие или вы лично",- подчеркнули в пресс-службе метро.

Напомним, метро Киева закрыло с 18 по 22 мая вестибюль №2 станции "Позняки" для установки новых турникетов. Они смогут принимать все виды электронных способов оплаты.

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