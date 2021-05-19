В киевском метро вандалы повредили дефибрилляторы
В киевский метрополитене были повреждены дефибрилляторы, боксы с которыми установили в подземке для оказания экстренной помощи при внезапном тяжелом нарушении ритма сердца. Инциденты произошли на нескольких станциях метро.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
"На станции "Университет" трое молодых мужчин вынули дефибриллятор из бокса без надобности и открыли электроды. Последние теперь подлежат замене. Также на станциях "Академгородок" и "Крещатик" повреждены крышки боксов дефибрилляторов. А на станции "Арсенальная" оборудование недавно пытался похитить бездомный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 52 дефибрилляторы были закуплены для метрополитена Киевским городским центром здоровья. Для эффективного использования после консультаций с авторами общественного бюджета "РеаниМетро" и профильными организациями оборудование было размещено в пассажирских зонах.
"Чтобы предотвратить случаи вандализма или похищения, просим сообщать персонал станции и представителей полиции, если действия пассажиров возле оборудования кажутся подозрительными", - призвали в подземке.
В метрополитене отметили, что дефибриллятор - не панацея от всех недугов, однако может спасти жизнь.
"Призываем ответственно относиться к оборудованию. Помните, в его использовании могут нуждаться ваши близкие или вы лично",- подчеркнули в пресс-службе метро.
Напомним, метро Киева закрыло с 18 по 22 мая вестибюль №2 станции "Позняки" для установки новых турникетов. Они смогут принимать все виды электронных способов оплаты.