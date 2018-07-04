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В киевском метро ограничат вход на станцию "Выставочный центр"

НовостиОбщество    04.07.2018 - 12:38
Фото: станция "Выставочный центр" (twitter.com/kyivmetroalerts)
Фото: станция "Выставочный центр" (twitter.com/kyivmetroalerts)

Станцию закроют для избежания давки в связи с проведением музыкального фестиваля Atlas Weekend

В Киеве метрополитен с 4 до 7 июля 2018 года будет работать в обычном графике. На станцию "Выставочный центр" в эти дни будет ограничен вход, сообщили в пресс-службе метрополитена в Twitter.

Для избежания давки и накопление пассажиропотока на станция "Выставочный центр" будет ограничен на вход для безопасности", - указано в сообщении.

Также отмечается, что наземный транспорт будет работать на час дольше.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 4 и 9 июля будет продлена работа общественного транспорта. Изменения в работе общественного транспорта вводятся в связи с проведением музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве, который начался 3 июля.

Отметим, в среду, 4 июля, в центре Киева будет частично перекрыто движение транспорта с 12:00 до 18:30 в связи с проведением торжественных мероприятий в честь празднования Дня Национальной полиции Украины на Софийской площади.

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Теги публикации: метро  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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