В киевском метро ограничат вход на станцию "Выставочный центр"

Станцию закроют для избежания давки в связи с проведением музыкального фестиваля Atlas Weekend

В Киеве метрополитен с 4 до 7 июля 2018 года будет работать в обычном графике. На станцию "Выставочный центр" в эти дни будет ограничен вход, сообщили в пресс-службе метрополитена в Twitter.

Для избежания давки и накопление пассажиропотока на станция "Выставочный центр" будет ограничен на вход для безопасности", - указано в сообщении.

Также отмечается, что наземный транспорт будет работать на час дольше.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 4 и 9 июля будет продлена работа общественного транспорта. Изменения в работе общественного транспорта вводятся в связи с проведением музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве, который начался 3 июля.

Отметим, в среду, 4 июля, в центре Киева будет частично перекрыто движение транспорта с 12:00 до 18:30 в связи с проведением торжественных мероприятий в честь празднования Дня Национальной полиции Украины на Софийской площади.