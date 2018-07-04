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У київському метро обмежать вхід до станції "Виставковий центр"

НовиниСуспільство    04.07.2018 - 12:38
Фото: станція "Виставковий центр" (twitter.com/kyivmetroalerts)
Фото: станція "Виставковий центр" (twitter.com/kyivmetroalerts)

Станцію закриють для уникнення тисняви у зв'язку з проведенням музичного фестивалю Atlas Weekend

У Києві метрополітен із 4 до 7 липня 2018 року працюватиме у звичайному графіку. Станцію "Виставковий центр" у ці дні буде обмежено на вхід, повідомили у прес-службі метрополітену в Twitter.

"Для уникнення тисняви та накопичення пасажиропотоку на станція "Виставковий центр" буде обмежуватися на вхід задля безпеки", - вказано у повідомленні.

Також зазначається, що наземний транспорт працюватиме на одну годину довше.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві в ніч на 4 та 9 липня буде продовжено роботу громадського транспорту. Зміни у роботі громадського транспорту вводяться у зв'язку з проведенням музичного фестивалю Atlas Weekend у Києві, який розпочався 3 липня. 

Зазначимо, у середу, 4 липня, у центрі Києва буде частково перекрито рух транспорту із 12:00 до 18:30 узв’язку з проведенням урочистих заходів на честь відзначення Дня Національної поліції України на Софійській площі.

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Теги публікації: метро  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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