В киевском метро ограничат вход на четыре станции

Станции "Дружбы народов", "Печерская", "Майдан Независимости" и "Крещатик" могут ограничить на вход 25-26 июля

В Киеве в связи с проведением массовых мероприятий могут ограничить на вход для пассажиров станции "Дружбы народов", "Печерская", "Майдан Независимости" и "Крещатик". Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

В пресс-службе уточнили, что закрытие станций не планируется.

Так, станции метро "Дружбы народов", "Печерская", "Майдан Независимости" и "Крещатик" могут ограничить на вход 25 июля 2018 года. А также "Майдан Независимости" и "Крещатик" - 26 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева 24, 27 и 28 июля ограничат движение транспорта во время мероприятий по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.

Как известно, в столице пройдут торжественные молебны и крестные ходы, посвященные празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины, в связи с чем предусмотрено ограничение движения всех видов транспортных средств.

27 июля ограничат движение с 11:00 до 16:30 - на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской к пл. Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской к пл. Европейской), Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

Также 28 июля с 12:00 до 13:30 - на бул. Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14), ул. Владимирской (от дома № 56 до пл. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софийской до пл. Михайловской) будет ограничено движение транспорта.