У київському метро обмежать вхід на чотири станції

Станції "Дружби народів", "Печерська", "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" можуть обмежити на вхід 25-26 липня

У Києві у зв'язку з проведенням масових заходів можуть обмежити на вхід для пасажирів станції "Дружби народів", "Печерська", "Майдан Незалежності" і "Хрещатик". Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

У прес-службі уточнили, що закриття станцій не планується.

Так, станції метро "Дружби народів", "Печерська", "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" можуть обмежити на вхід 25 липня 2018 року. А також "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" - 26 липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва 24, 27 і 28 липня обмежать рух транспорту під час заходів з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.

Як відомо, у столиці відбудуться урочисті молебні та хресні ходи, присвячені святкуванню 1030-річчя хрещення Київської Русі-України, у зв'язку з чим передбачено обмеження руху всіх видів транспортних засобів.

27 липня обмежать рух з 11:00 до 16:30 - на вул. Трьохсвятительській (пл. від Михайлівської до Європейської пл.), вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до Європейської пл.), Володимирському узвозі (від площі Поштової до Європейської пл.), Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського), вул. Михайла Грушевського (від вул. Шовковичної до Європейської пл.).

Також 28 липня з 12:00 до 13:30 - на бул. Тараса Шевченка (від будинку № 20 до будинку № 14), вул. Володимирській (від будинку № 56 до пл. Софійської), Володимирському проїзді (від пл. Софійської до пл. Михайлівської) буде обмежено рух транспорту.