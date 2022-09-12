В Киевском картонно-бумажном комбинате рассказали, кто действительно владеет компанией

Так, в пресс-службе сообщили, что в течение последних 20 лет владельцем компании является австрийская компания Pulp Mill Holding (100% акций), бенефициаром которой действительно является Владимир Крупчак.

Крупчак - экс-депутат Госдумы РФ, 15 лет не является гражданином Российской Федерации. В 2007 году получил гражданство Украины. Был депутатом Киевского областного совета, кавалер орденов "За заслуги".

В 2019 году выехал из Украины и получил гражданство Кипра. Сейчас проживает в Лондоне.

В пресс-службе ККБК также заявили, что за все время, пока Pulp Mill Holding владеет ЧАО "Киевский КБК", компания инвестировала в комбинат более 360 млн евро, направляя заработанные средства на развитие комбината.

По состоянию на сегодня, ККПК получил от Европейского банка реконструкции и развития очередной инвестиционный транш в размере 25 млн евро, а компания Pulp Mill Holding выступила гарантом по кредитным обязательствам Чао "Киевский КБК".

В то же время задолженность ЧАО "Киевский КПК" перед материнской компанией на сегодня составляет около 16 млн евро.