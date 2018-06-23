У київському аеропорту на три дні застрягли 70 пасажирів авіарейсу до Тунісу

22 червня з Жулян до Тунісу було скасовано три рейси аіакомпанії Bravo

Через відсутність літака на авіарейс з Києва до Тунісу близько 70 туристів не змогли вилетіти з квитками аівакомпанії Bravo. Про це РБК-Україна розповіла одна з пасажирів рейсу до Тунісу Наталія Вітвітська.

За словами пасажирів, 22 червня з Жулян до Тунісу було скасовано загалом три рейси, а після цього ще кілька разів перенесено на іншу дату. Сьогодні, 23 червня 2018 року, пасажирів цих трьох авіарейсів поселили для у готелі очікування вильоту до 24 червня.

"22 червня з аеропорту Жуляни до Тунісу не змогли вилетіти близько 70 людей з усієї України. До Києва привезли людей з різних міст, адже їм скасували рейси в Туніс в їх місцевих аеропортах. Так, у Жулянах у цю п’ятницю опинились люди з Харкова, Запоріжжя, Борисполя, Чернівців. Загалом 22 червня не вилетіли з Києва до Тунісу десь 3 літаки. Деяким туроператор пообіцяв, що вони вирушать 23 червня о 19:00, деяким пообіцяли - 24 червня о 17:00. Нам не пояснили, яким чином ми помістимось в один літак. Ми всі мали летіти з Києва у різні міста Тунісу", - розповіла Вітвіцька.

В авіакомпанії Bravo Airways пасажирам лише надали офіційний лист з поясненням про відсутність літака на 22 червня.

"Інформую Вас, що рейси авіакомпанії ТОВ "БРАВО" № 7305, № 7301, № 7371 датою відправлення 22.06 були скасовані за відсутності повітряного судна", - йдеться у листі авіакомпанії.

У той час у диспетчерській службі аеропорту Жулян повідомили, що запланованих рейсів на 22 та 23 червня не було на табло.

"На 22 червня рейсів з Жулян до Тунісу немає на табло. На 23 число немає рейсів на табло. Навіть відмінених чи перенесених на табло немає. На 24 червня є лише один рейс на 19:00", - розповіли у довідці аеропорту.

За словами прес-секретаря аеропорту Жуляни Галини Богданенко люди могли купити квитки на неіснуючі рейси.

"Аеропорт тут ні причому. Аеропорту не вигідно скасовувати рейси. Авіакомпанії отримують слот на ці рейси завчасно. Але якщо цих рейсів немає на табло, немає в розкладі, значить їх не було завчасно підтверджено аеропортом та авіаційними службами. Я не знаю, чому люди приїжджають до аеропорту, якщо рейсів не існує", - розповіла Богданенко.

За словами пасажирів рейсів, люди лише написали колективне звернення-акт до авіакомпанії "Браво".

"Ми вже поїхали б додому, але не можемо, бо ми не знаємо чи повернуть нам ці гроші. Не зрозуміло, хто повинен повертати гроші. Деякі туроператори не виходять на з'вязок", - кажуть пасажири.

Наразі люди мають при собі лише протерміновані квитки на рейси з іншою датою вильоту. Представники туроператорів пообіцяли повернути гроші 15 пасажирам, які відмовились від рейсів. Втім ще нікому на вимогу пасажирів гроші за квитки не повернули.

Нагадаємо, 14 червня ееропорт "Київ" закривали на 5 годин через інцидент з літаком авіакомпанії Bravo. Літак при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу.