Киевское "Динамо" минимально переиграло "Динамо" из Тбилиси на сборах

На старте поединка самым активным на поле был Денис Гармаш. Атакующий хавбек чемпиона Украины в первые 15 минут успел дважды побеспокоить кипера тбилисцев. Сперва пробил над перекладиной со штрафного, а затем – выше ворот с дальней дистанции.

Повели же в счете киевляне на 21-й минуте. Оборона грузинского гранда, казалось, вынесла мяч, но Буяльский подхватил и сбросил под удар Кулачу – удар Владислава был безупречным.

Забитый мяч немного расслабил команду Мирчи Луческу. Киевляне перестали нагнетать ситуацию у ворот Кереселидзе. Зато грузины осмелели перед перерывом и упустили две возможности – Бущан парировал удар из-за пределов штрафной, а Боль заблокировал удар Биленького с нескольких метров.

После перерыва киевское "Динамо" вернуло игру под свой контроль. Это спровоцировало новую волну моментов у ворот тбилисцев. Вот Шапаренко пробил выше ворот со штрафного, дальше Ванат мощно выстрелил из пределов штрафной (сэйв кипера), а дальше Цыганков в падении едва не замкнул классный прострел Де Пены.

На 66-й минуте тот же Цыганков решил бить со штрафного в метрах 30-ти, но вратарь чудом вытащил мяч с нижнего угла. Его запев подхватил Де Пена. Однако уругваец со стандарта на левом фланге немного не попал в девятку.

Погодные условия ухудшились в финальные 20 минут. Поэтому на финальном отрезке спарринга команды редко доводили дело до ударов. Как следствие, мяч Кулача остался единственным в матче.

Контрольный поединок

"Динамо" Киев – "Динамо" Тбилиси – 1:0

Гол: Кулач, 21

Состав "Динамо" (1-й тайм): Бущан – Кендзера, Боль, Бурда, Дубинчак – Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Витиньо, Кулач – Шкурин (Ванат, 31)

2-й тайм: Бущан (Моргун, 74) – Тымчик, Сирота, Забарный, Караваев – Бражко, Шапаренко, Де Пена, Антюх, Цыганков – Ванат (Беседин, 62)