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Киевский завод "Большевик" вернули в государственную собственность

Автор: РБК-Украина

Верховный суд вернул в государственную собственность киевский завод "Большевик". Решение о признании торгов недействительными и возвращении государству нежилых зданий машиностроительного завода осталось в силе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховного суда.

Сообщается, что недвижимость завода, органом управления которым является государство в лице Фонда госимущества Украины, было отчуждено помимо воли собственника вне приватизационной процедуре.

Правомерность торгов является предметом четырех судебных дел. В прошлом году Северный апелляционный хозяйственный суд отменил решение первой инстанции и признал результаты торгов недействительными.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд наложил арест на украинский участок магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Таким образом, так называемую "трубу Медведчука" вернули под контроль государства.

Речь идет о трубопроводе, который эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападтранс". Ее связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком, против которого введены санкции.

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Новости Украины КиевзаводВерховный суд
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