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Київський завод "Більшовик" повернули в державну власність

Автор: РБК-Україна

Верховний суд повернув у державну власність київський завод "Більшовик". Рішення про визнання торгів недійсними і повернення державі нежитлових будівель машинобудівного заводу залишилося в силі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Верховного суду.

Повідомляється, що нерухомість заводу, органом управління яких є держава в особі Фонду держмайна України, було відчужено не за волею власника поза приватизаційної процедури.

Правомірність торгів є предметом чотирьох судових справ. Минулого року Північний апеляційний господарський суд скасував рішення першої інстанції та визнав результати торгів недійсними.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд наклав арешт на українську ділянку магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок". Таким чином, так звану "трубу Медведчука" повернули під контроль держави.

Мова йде про трубопровод, який експлуатує компанія "ПрикарпатЗахідтранс". Її пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком, проти якого введено санкції.

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