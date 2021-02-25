Київський завод "Більшовик" повернули в державну власність

Повідомляється, що нерухомість заводу, органом управління яких є держава в особі Фонду держмайна України, було відчужено не за волею власника поза приватизаційної процедури.

Правомірність торгів є предметом чотирьох судових справ. Минулого року Північний апеляційний господарський суд скасував рішення першої інстанції та визнав результати торгів недійсними.