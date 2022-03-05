Киевский центр крови не принимает доноров до 9 марта

Киевский центр крови пока не принимает доноров. Заборы крови возобновят 9 марта 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на КГГА .

В центре крови столицы объявили перерыв. Это позволит донорам отдохнуть, а лаборантам обследовать и передать уже набранную кровь.

“Пока запасов не просто достаточно. Таких резервов в мирное время делать не удавалось никогда”, - сообщили в центре.

Сдать кровь можно будет с 9 марта. Принимать ее будут на правом и левом берегу Киева.