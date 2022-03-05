Київський центр крові не приймає донорів до 9 березня

Київський центр крові поки не приймає донорів. Паркани крові відновлять 9 березня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на КМДА.
У центрі столиці оголосили перерву. Це дозволить донорам відпочити, а лаборантам обстежити і передати вже набрану кров.
"Поки запасів не просто достатньо. Таких резервів у мирний час робити не вдавалося ніколи", - повідомили в центрі.
Здати кров можна буде з 9 березня. Приймати її будуть на правому і лівому березі Києва.
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