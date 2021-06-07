Киевский суд подтвердил законность полномочий действующего директора рынка "Столичный"

В то же время Рустему Абдукадирову, которого связывают с "енакиевской мафией", в удовлетворении жалобы было отказано.

Напомним, Абдукадирову, который сам провозгласил себя директором и фактически вводил в заблуждение предпринимателей, которые осуществляли торговлю, путем заключения с ними от имени администрации рынка фейковых договоров аренды, а собранные неучтенные наличные средства, по данным СМИ, перечислял на нужды финансирования террористических группировок на Востоке страны, Апелляционный суд отказал в удовлетворении требования, фактически.

Согласно решению Апелляционного суда, единственным законным директором рынка "Столичный" является Сергей Головня, это подтверждено записями в государственных реестрах.

В то же время против Рустема Абдукадирова возбуждено уголовное производство в результате доведения рынка "Столичный" до фиктивного банкротства.

Напомним, рынок "Столичный" - объект оптовой торговли, реализованный в формате многофункционального логистического комплекса. Общая площадь профессиональных коммерческих площадей составляет 37,0 га.