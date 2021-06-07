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Київський суд підтвердив законність повноважень діючого директора ринку "Столичний"

Автор: РБК-Україна

Київський апеляційний суд підтвердив законність повноважень діючого директора ринку "Столичний" Сергія Головні.

Про це повідомили представники діючої адміністрації ринку.

Натомість Рустему Абдукадирову, якого пов'язують з "єнакіївською мафією", в задоволені скарги було відмовлено.

Нагадаємо, Абдукадирову, який сам проголосив себе директором і фактично, вводив в оману підприємців, які здійснювали торгівлю, шляхом укладання із ними від імені адміністрації ринку фейкових договорів аренди, а зібрані необліковані готівкові кошти, за даними ЗМІ, перераховував на потреби фінансування терористичних угрупувань на Сході країни, Апеляційний суд відмовив у задоволені вимоги, фактично.

Згідно з рішенням Апеляційного суду, єдиним законним директором ринку "Столичний" є Сергій Головня, це підтверджено записами у державних реєстрах.

Водночас проти Рустема Абдукадирова порушено кримінальне провадження внаслідок доведення ринку "Столичний" до фіктивного банкрутства.

Нагадаємо, ринок "Столичний" - об'єкт оптової торгівлі, реалізований у форматі багатофункціонального логістичного комплексу. Загальна площа професійних комерційних площ становить 37,0 га.

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