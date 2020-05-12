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У київський суд подали позов проти Китаю через коронавірус: просять компенсацію

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 13:05
У київський суд подали позов проти Китаю через коронавірус: просять компенсацію
Фото: Окружний адмінсуд Києва (korrupcia.net)

Також серед відповідачів органи правління українського

В Окружний адміністративний суд Києва подали позов проти уряду Китаю, а також українських органів влади за бездіяльність, яка призвела до поширення пандемії коронавірусу COVID-19 в Україні. Про це повідомили в прес-службі ОАСК.

Повідомляється, що відповідачами у даному позові виступають держрада КНР, Офіс президента України, Кабінет міністрів, Моз, Мінсоцполітики, СБУ, Офіс генпрокурора, колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук, екс-глави Моз Зоряна Скалецька та Ілля Ємець, а також 48 народних депутатів, що входять до складу бюджетної і системи охорони здоров'я комітетів парламенту.

Позивачем виступає громадська організація, яка просить визнати бездіяльність відповідачів у зв'язку з поширенням COVID-19 на території України.

"загалом позов містить 9 вимог, серед яких - зобов'язати уряд КНР виплатити всі цивільно-правові збитки і реституції, встановлені нормами міжнародного права; зобов'язати КМУ розробити та виконати відповідні державні цільові програми та санітарно-протиепідемічні правила і норми на виконання закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", а Моз - забезпечити проведення комплексних клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань з метою запобігання розповсюдження на території України коронавіруса COVID-19", - повідомили в ОАСК

Зараз вирішується питання про порушення адміністративної справи.

Раніше РБК-Україна писало, що у США подали позов проти Китаю у зв'язку з його реакцією на коронавірус. Від Китаю вимагають відшкодування збитку, повлеченного пандемією COVID-19.

Теги Новини України КиївКитайискКоронавірус
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