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В Киевский области работает колл-центр помощи для жителей: куда обращаться

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Киев, Воскресенье 06 марта 2022 12:18
В Киевский области работает колл-центр помощи для жителей: куда обращаться Фото: В Киевский области работает колл-центр помощи для жителей (freepik.com)
Автор: Мария Кучерявец

В Киевской области для жителей работает колл-центр помощи. Операторы фиксируют обращение и передают его для оперативного решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госспецсвязи.

"Работает колл-центр помощи для жителей области! Операторы фиксируют обращение и передают его для оперативного решения. Если вам нужна помощь, или вы можете ее предоставить, обращайтесь по номеру: +380 (44) 363 07 34", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно о создание всеукраинской карты помощи для тех, кто вынужден эвакуироваться.

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