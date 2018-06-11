Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Киевский метрополитен начал обновление объявлений в вагонах

НовостиОбщество    11.06.2018 - 22:03
Фото: метро Киева (РБК-Украина)
Фото: метро Киева (РБК-Украина)

Новые аудиообъявления в метро Киева появятся через две недели на синей линии

Киевский метрополитен начал запись аудиооголошень, звучащие в вагонах. Партнером по данному направлению работы с пассажирами стала компания Tak Treba Production, передает пресс-служба метрополитена.

"Необходимость перезаписи объявлений назрела давно. Произошло переименование станции "Петровка"на "Почайну", диктора Николая Петренко, которому предприятие сотрудничало ранее, уже нет, некоторые тексты требуют изменений", - сообщила советник начальника метрополитена Наталья Макогон.

По ее словам, метрополитен разработал различные варианты создания контента. Основными важными факторами были: возможность оперативной работы с оборудованием, включая как запись, так и обработку голоса, независимость от человеческого фактора, наличие авторских прав на продукт и качественный материал.

"После рассмотрения ряда предложений, мы поняли, что лучше обратиться к профессионалам. Компания согласилась на длительный социальный проект с метрополитеном на бесплатной основе", - сказала она.

Сейчас создан базовый украинский контент: названия станций, предупреждения о закрытии дверей, объявления следующих остановок и тому подобное. Во всех поездах эти записи появятся в течение двух следующих недель, начиная с синей линии.

Отмечается, что вариант объявлений на английском, как и раньше, будет озвучивать носитель языка.

Напомним, в следующем году начнется капитальный ремонт столичного моста Метро.

Мост Метро в Киеве станет аварийным через 4 года, - КГГА В Киеве полиция устанавливает личность "минера" 5 станций метро
Теги публикации: метро  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь