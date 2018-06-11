Киевский метрополитен начал обновление объявлений в вагонах

Новые аудиообъявления в метро Киева появятся через две недели на синей линии

Киевский метрополитен начал запись аудиооголошень, звучащие в вагонах. Партнером по данному направлению работы с пассажирами стала компания Tak Treba Production, передает пресс-служба метрополитена.

"Необходимость перезаписи объявлений назрела давно. Произошло переименование станции "Петровка"на "Почайну", диктора Николая Петренко, которому предприятие сотрудничало ранее, уже нет, некоторые тексты требуют изменений", - сообщила советник начальника метрополитена Наталья Макогон.

По ее словам, метрополитен разработал различные варианты создания контента. Основными важными факторами были: возможность оперативной работы с оборудованием, включая как запись, так и обработку голоса, независимость от человеческого фактора, наличие авторских прав на продукт и качественный материал.

"После рассмотрения ряда предложений, мы поняли, что лучше обратиться к профессионалам. Компания согласилась на длительный социальный проект с метрополитеном на бесплатной основе", - сказала она.

Сейчас создан базовый украинский контент: названия станций, предупреждения о закрытии дверей, объявления следующих остановок и тому подобное. Во всех поездах эти записи появятся в течение двух следующих недель, начиная с синей линии.

Отмечается, что вариант объявлений на английском, как и раньше, будет озвучивать носитель языка.

Напомним, в следующем году начнется капитальный ремонт столичного моста Метро.