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Київський метрополітен розпочав оновлення оголошень у вагонах

НовиниСуспільство    11.06.2018 - 22:03
Фото: метро Києва (РБК-Україна)
Фото: метро Києва (РБК-Україна)

Нові аудіоголошення у метро Києва з'являться за два тижні на синій лінії

Київський метрополітен розпочав запис аудіооголошень, що звучать у вагонах. Партнером по даному напрямку роботи з пасажирами стала компанія Tak Treba Production, передає прес-служба метрополітену.

"Необхідність перезапису оголошень назріла давно. Відбулося перейменування станції "Петрівка" на "Почайну", диктора Миколи Петренка, з яким підприємство співпрацювало раніше, уже немає, деякі тексти потребують змін та осучаснення", - повідомила радник начальника метрополітену Наталя Макогон.

 За її словами, метрополітен опрацював різні варіанти створення контенту. Основними важливими факторами були: можливість оперативної роботи з професійним обладнанням, включаючи як запис, так і обробку голосу, незалежність від людського фактору, наявність авторських прав на продукт та якісний матеріал.

 "Після розгляду низки пропозицій, ми зрозуміли, що найкраще звернутися до професіоналів. Компанія погодилася на тривалий соціальний проект з метрополітеном на безкоштовній основі", - сказала вона.

 Наразі створено базовий український контент: назви станцій, попередження про закриття дверей, оголошення наступних зупинок тощо. У всіх поїздах ці записи з’являться протягом двох наступних тижнів, починаючи з синьої лінії.

Зазначається, що варіант оголошень англійською, як і раніше, озвучуватиметься носієм мови.

Нагадаємо, наступного року розпочнеться капітальний ремонт столичного мосту Метро.

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Теги публікації: метро  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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