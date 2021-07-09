Киевский фуникулер с 12 июля прекратит работу: названа причина
Фото: Киевский фуникулер прекращает работу с 12 июля (facebook.com/Kyivpastrans)
Начиная с 12 июля киевский фуникулер прекращает работу. Из-за планового ежегодного ремонта транспорт будет недоступен в течение почти двух недель.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевпастранс.
Как отмечается в сообщении, фуникулер закрывается с 12 по 24 июля. Речь идет о плановом ежегодном ремонте транспорта.
"Извиняемся за временные неудобства", - пишет пресс-служба.
Стоит отметить, что в прошлом году фуникулер закрывали на три недели - с 3 до 21 августа. В течение месяца специалисты ремонтировали машинный, компрессорный и тиристорный залы. В частности, были заменены шпалы и обновлена контактная сеть.
В общем, плановые ежегодные ремонты заключаются в полном осмотре оборудования фуникулера.