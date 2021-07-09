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Киевский фуникулер с 12 июля прекратит работу: названа причина

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Киев, Пятница 09 июля 2021 18:59
Киевский фуникулер с 12 июля прекратит работу: названа причина Фото: Киевский фуникулер прекращает работу с 12 июля (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 12 июля киевский фуникулер прекращает работу. Из-за планового ежегодного ремонта транспорт будет недоступен в течение почти двух недель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевпастранс.

Как отмечается в сообщении, фуникулер закрывается с 12 по 24 июля. Речь идет о плановом ежегодном ремонте транспорта.

"Извиняемся за временные неудобства", - пишет пресс-служба.

Стоит отметить, что в прошлом году фуникулер закрывали на три недели - с 3 до 21 августа. В течение месяца специалисты ремонтировали машинный, компрессорный и тиристорный залы. В частности, были заменены шпалы и обновлена контактная сеть.

В общем, плановые ежегодные ремонты заключаются в полном осмотре оборудования фуникулера.

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Киев ремонт фуникулер
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