Київський фунікулер з 12 липня припинить роботу: названо причину
Фото: Київський фунікулер припиняє роботу з 12 липня (facebook.com/Kyivpastrans)
Починаючи з 12 липня київський фунікулер припиняє роботу. Через плановий щорічний ремонт транспорт буде недоступний протягом майже двох тижнів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київпастранс.
Як зазначається у повідомленні, фунікулер зачиняється з 12 до 24 липня. Йдеться про плановий щорічний ремонт транспорту.
"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - пише пресслужба.
Варто відзначити, що торік фунікулер зачиняли на три тижні - з 3 до 21 серпня. Протягом місяця фахівці відремонтовували машинний, компресорний та тиристорний зали. Зокрема, було замінено шпали й оновлено контактну мережу.
Загалом, планові щорічні ремонти полягають у повному огляді обладнання фунікулера.