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Киевский "Арсенал" назначит Леонова новым главным тренером

Новости » Спорт    16.01.2019 - 14:47
Киевский "Арсенал" назначит Леонова новым главным тренером
Фото: Игорь Леонов (shakhtar.com)

Информацию подтвердил директор клуба

Игорь Леонов стал третьим главным тренером киевского "Арсенала" в текущем сезоне. Информацию о назначении подтвердил генеральный директор столичного клуба Александр Москаленко, сообщает телевизионный канал Футбол 1.

Перед 51-летним наставником стоит задача сохранить клуб в украинской Премьер-лиге (УПЛ). После 18 туров чемпионата Украины "Арсенал-Киев" занимает последнее место в турнирной таблице.

Леонов в 2011-2012 годах работал ассистентом Валерия Яремченко в "Мариуполе", а затем был исполняющим обязанностями главного тренера. Последним местом работы Игоря Леонова являлась юношеская команда донецкого "Шахтера".

Напомним, на посту наставника киевского "Арсенала" Леонов сменил Вячеслава Грозного, который ушел в январе. До этого команду возглавлял Фабрицио Раванелли.

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