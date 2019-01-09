Киевский "Арсенал" расстался со вторым тренером по ходу сезона

Фото: Вячеслав Грозный (arsenal-kyiv.com)

Вячеслав Грозный проработал в команде три месяца

Главный тренер "Арсенала-Киев" Вячеслав Грозный покинул команду. Об этом заявил президент клуба Ивица Пирич, передает Sport Arena.

"Мы благодарны Вячеславу Викторовичу за помощь. Он приходил к нам на три месяца, но теперь наши дороги расходятся. Он идет своим путем, мы - своим. Мы остаемся друзьями и благодарим его, что он принял команду по ходу чемпионата в сложный момент", - сказал Пирич.

По его словам, "Арсенал-Киев" уже занялся поисками нового главного тренера и рассматривает несколько кандидатур на вакантный пост, в том числе рассматриваются кандидатуры зарубежных специалистов. Но в приоритете клуба - выбор в пользу тренера с украинским паспортом.

"Арсенал-Киев" занимает последнее место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Напомним, Грозный в октябре сменил на посту тренера Фабрицио Раванелли, под руководством которого команда неудачно начала сезон-2018/19.