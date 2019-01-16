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Київський "Арсенал" призначить Леонова новим головним тренером

Новини » Спорт    16.01.2019 - 14:47
Київський "Арсенал" призначить Леонова новим головним тренером
Фото: Ігор Леонов (shakhtar.com)

Інформацію підтвердив директор клубу

Ігор Леонов став третім головним тренером київського "Арсеналу" в поточному сезоні. Інформацію про призначення підтвердив генеральний директор столичного клубу Олександр Москаленко, повідомляє телевізійний канал Футбол 1.

Перед 51-річним наставником стоїть завдання зберегти клуб в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). Після 18 турів чемпіонату України "Арсенал-Київ" займає останнє місце в турнірній таблиці.

Леонов у 2011-2012 роках працював асистентом Валерія Яремченко в "Маріуполі", а потім був виконуючим обов'язки головного тренера. Останнім місцем роботи Ігоря Леонова була юнацька команда донецького "Шахтаря".

Нагадаємо, на посаді наставника київського "Арсеналу" Леонов змінив В'ячеслава Грозного, який пішов в січні. До цього команду очолював Фабріціо Раванеллі.

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