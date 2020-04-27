В киевских больницах с диагнозом пневмония находятся более 400 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Положительный результат на коронавирус в среднем оказывается у более 15% больных пневмонией

В киевских медицинских учреждениях с диагнозом пневмония находятся 413 пациентов, 16 из которых были госпитализированы за прошедшие сутки. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает пресс-служба КГГА.

При этом она отметила, что со вспышкой коронавируса в столице усовершенствовали оказание медицинской помощи больным пневмонии как наиболее опасного осложнения COVID-19.

"Во-первых, мы очертили круг медицинских учреждений, принимающих пациентов с воспалением легких. Во-вторых, соответствующим приказом Департамента обязали руководителей медучреждений ввести обязательное ПЦР-тестирования для этих людей. Это дало возможность усилить контроль над лечением пациентов с пневмониями, обезопасить хронических больных от нахождения рядом с человеком, который потенциально может оказаться инфицированным, и снизить риск заболевания для врачей, которые сейчас используют усиленные средства защиты, излечивая эту категорию больных", заявила Гинзбург.

Она отметила, что положительный результат на коронавирус в среднем оказывается у более 15% больных пневмонией.

Напомним, в Херсонской области по состоянию на вечер 27 апреля не было выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19. По словам главы ОГА, за последние сутки областной лабораторный центр Минздрава провел 285 исследований на выявление коронавируса методом ПЦР, при этом ни один из них не показал положительного результата.

Кроме того, по состоянию на 27 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 составило 9009 людей, за сутки заразились на 100 человек меньше.