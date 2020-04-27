ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В киевских больницах с диагнозом пневмония находятся более 400 человек

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 22:20
В киевских больницах с диагнозом пневмония находятся более 400 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Положительный результат на коронавирус в среднем оказывается у более 15% больных пневмонией

В киевских медицинских учреждениях с диагнозом пневмония находятся 413 пациентов, 16 из которых были госпитализированы за прошедшие сутки. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает пресс-служба КГГА.

При этом она отметила, что со вспышкой коронавируса в столице усовершенствовали оказание медицинской помощи больным пневмонии как наиболее опасного осложнения COVID-19.

"Во-первых, мы очертили круг медицинских учреждений, принимающих пациентов с воспалением легких. Во-вторых, соответствующим приказом Департамента обязали руководителей медучреждений ввести обязательное ПЦР-тестирования для этих людей. Это дало возможность усилить контроль над лечением пациентов с пневмониями, обезопасить хронических больных от нахождения рядом с человеком, который потенциально может оказаться инфицированным, и снизить риск заболевания для врачей, которые сейчас используют усиленные средства защиты, излечивая эту категорию больных", заявила Гинзбург.

Она отметила, что положительный результат на коронавирус в среднем оказывается у более 15% больных пневмонией.

Напомним, в Херсонской области по состоянию на вечер 27 апреля не было выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19. По словам главы ОГА, за последние сутки областной лабораторный центр Минздрава провел 285 исследований на выявление коронавируса методом ПЦР, при этом ни один из них не показал положительного результата.

Кроме того, по состоянию на 27 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 составило 9009 людей, за сутки заразились на 100 человек меньше.

В Ровенской области выявили более 10 новых случев COVID-19 В военном госпитале Харькова выявили вспышку коронавируса
Новости Украины болезньКоронавирус
News
On Top