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У київських лікарнях з діагнозом пневмонія перебуває понад 400 осіб

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 22:20
У київських лікарнях з діагнозом пневмонія перебуває понад 400 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Позитивний результат на коронавірус в середньому виявляється у більш 15% хворих пневмонією

У київських медичних закладах з діагнозом пневмонія знаходяться 413 пацієнтів, 16 з яких були госпіталізовані за минулу добу. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург, передає прес-служба КМДА.

При цьому вона зазначила, що зі спалахом коронавірусу в столиці вдосконалили надання медичної допомоги хворим пневмонії як найбільш небезпечного ускладнення COVID-19.

"По-перше, ми окреслили коло медичних закладів, які приймають пацієнтів із запаленням легенів. По-друге, відповідним наказом Департаменту зобов'язали керівників медустанов ввести обов'язкове ПЛР-тестування для цих людей. Це дало змогу посилити контроль за лікуванням пацієнтів з пневмоніями, убезпечити хронічних хворих від перебування поруч з людиною, який потенційно може виявитися інфікованим, і знизити ризик захворювання для лікарів, які зараз використовують посилені засоби захисту, лікуючи цю категорію хворих", заявила Гінзбург.

Вона зазначила, що позитивний результат на коронавірус в середньому виявляється у понад 15% хворих на пневмонію.

Нагадаємо, в Херсонській області станом на вечір 27 квітня не було виявлено жодного нового випадку зараження COVID-19. За словами голови ОДА, за останню добу обласний лабораторний центр МОЗ провів 285 досліджень на виявлення коронавіруса методом ПЛР, при цьому жоден з них не показав позитивного результату.

Крім того, станом на 27 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 склало 9009 людей, за добу заразилися на 100 осіб менше.

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