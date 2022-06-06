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На киевских АЗС снова есть бензин: сколько стоит топливо

Фото: Бензин можно купить на киевских АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ситуация с топливом в Украине начала улучшаться. Очереди на заправках по-прежнему есть, но бензин можно купить по 50-52 гривны за литр, дизтопливо по 55-58 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сетей АЗС.

В частности, бензин можно купить на киевских заправках сети WOG. Кроме того, продают топливо на нескольких АЗС сети ОККО. Есть бензин и в сети KLO, а также на Shell, Socar и заправках группы "Приват".

Сколько стоит бензин

Как отметил в комментарии РБК-Украина, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, ситуация с топливом улучшается с каждым днем, а дефицит постепенно исчезает. "Это не ситуация трех недель назад, когда не было ничего", - сказал он, отметив, что очереди на заправках все еще есть.

По его словам, говорить о том, что дефицит полностью преодолен, пока не приходится. "Оживление есть, но кризис еще далеко не преодолен", - сказал он.

Куюн отметил, что сети в основном работают с корпоративными клиентами и продают бензин по талонам, однако частные клиенты также имеют возможность его купить.

По его данным, стоимость бензина А-95 в Киеве составляет 50-52 гривны за литр, дизельного топлива 55-58 гривен.

Проблемы с логистикой

Куюн отметил, что ситуация по Украине неоднородная. Топливо есть в западных регионах, а на востоке в некоторых районах бензина нет совсем.

Дополнительной проблемой в решении топливного кризиса является дефицит в странах Европы и неготовность к тому, чтобы увеличить поставки в Украину.

Однако, по его словам, ситуация улучшается и компании налаживают логистику поставок.

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Напомним, сеть WOG увеличила с 3 июня лимиты отпуска топлива до 40 л в сутки, но исключительно в бак авто.

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Цены на бензин