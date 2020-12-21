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Киевские медики дополнительно будут получать до 5 тысяч грн ежемесячно, - Кличко

Киев, Понедельник 21 декабря 2020 13:16
Киевские медики дополнительно будут получать до 5 тысяч грн ежемесячно, - Кличко
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко инициирует доплаты медицинским работникам Киева за счет городского бюджета. Этот вопрос должен быть решен завтра во время внеочередной сессии Киевсовета.

Об этом сообщил Кличко во время онлайн-брифинга.

Он отметил, что завтра, на внеочередном заседании депутаты Киевсовета рассмотрят, в частности, вопрос об увеличении с января 2021 доплат столичным медикам: врачам - 5 тыс. грн, медсестрам - 4 тыс. грн, младшему медперсоналу - 2 тыс. грн.

"Парламент принял на прошлой неделе Государственный бюджет Украины. Но сфера здравоохранения не получила должной финансовой поддержки. Такая ситуация - недопустима! И в столице мы такого допустить не можем. Поэтому я дал поручение департаменту здравоохранения и финансов КГГА проработать все возможности и представить предложения к проекту бюджета столицы на следующий год. Чтобы увеличить расходы на финансовую помощь медикам коммунальных больниц Киева. Речь идет о ежемесячных надбавках к зарплате, которую теперь, по реформе, медикам выплачивает государство. Я предложил, чтобы с января следующего года ежемесячно, дополнительно к своей зарплате, врачи получали - 5000 гривен, медсестры - 4000, младший медперсонал - 2000 гривен", - подчеркнул мэр Кличко.

По его словам, если эти изменения об усилении социальной защиты медиков будут внесены в программу "Здоровье киевлян", в следующем году такую финансовую помощь будут получать 30 тысяч медицинских работников столицы.

Он отметил, если эти изменения об усилении социальной защиты медиков будут внесены в программу "Здоровье киевлян", в следующем году такую финансовую помощь будут получать 30 тысяч медицинских работников столицы.

"И этот вопрос мы должны рассмотреть и принять уже завтра – на внеочередном заседании Киевсовета, которое я созвал на 22 декабря. Мы обязаны поддерживать наших медиков, которые в сложнейших условиях спасают здоровье и жизнь киевлян! И мы делаем все, что возможно, и зависит от нас. Убежден, депутаты Киевсовета проголосуют за решение о поддержке врачей, медсестер и младшего медицинского персонала. Без лишнего политиканства и манипуляций", - подчеркнул мэр Виталий Кличко.

Как ранее писало РБК-Украина, мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о созыве 22 декабря внеочередного заседания Киевсовета для оперативного решения финансовых вопросов.

Главное из них - выделение в этом году дополнительных 400 миллионов гривен на обеспечение лечения больных на коронавирус.

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