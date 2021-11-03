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Киевские чиновники должны ответить за кражу 10 млн евро на покупке автобусов, - эксперт

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Киев, Среда 03 ноября 2021 11:24
Киевские чиновники должны ответить за кражу 10 млн евро на покупке автобусов, - эксперт Фото: КГГА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский и депутаты Киевсовета 8-го созыва Олесь Маляревич и Андрей Странников должны ответить за кражу 10 млн евро на покупке автобусов.

Об этом заявил политический эксперт Алексей Беловол, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на блог на “Корреспонденте”.

"Самому эпизоду, когда чиновники провернули схему с автобусами, уже почти полтора года, полиция расследует его с лета 2020 года, а НАБУ обязали открыть дело по данному эпизоду летом 2021 года. Периодически об этом напоминают журналисты, но что-то мы ничего не слышим о доведении дела до суда. И это не говоря уже о том, чтобы виновные понесли наказание", - заявил политолог.

Он напомнил суть схемы, на которой, по его словам, у киевлян украли 10 млн евро.

"Сначала городские власти договорились с поставщиком МАЗов работать не прямо, а через новую фирму-прокладку, которую определили киевские чиновники и депутаты. Затем, чтобы не морочиться с тендерной процедурой, решили брать автобусы в лизинг через “Укргазбанк”. Однако депутаты транспортной комиссии Киеврады, которая была неподконтрольна КГГА, отказалась согласовать откровенно коррупционный лизинговый договор. И вот после этого авторы схемы прибегли к уголовному правонарушению - служебному подлогу", - подчеркнул Беловол.

По его информации, 7 июля 2020 года на заседании бюджетной комиссии выступил Мондриевский, представив якобы не имеющий отношения к делу проект решения о поддержке молодых семей кредитами для реконструкции жилья. Но после этого выступил Маляревич, предложив дополнить документ новым пунктом, который имел прямое отношение к схеме с автобусами. Он убирал необходимость согласовывать лизинговые договора комиссиями Киевсовета.

"В тот же день проект решения о поддержке молодых семей усилиями Мондриевского принимается Киевсоветом. Все, на Транспортную комиссию можно больше не обращать внимания. Так вот, 10 млн евро - приличные деньги. И надо понимать, что это - всего лишь одна из сотен и тысяч схем, на которых дерибанят киевский бюджет. Но она настолько наглая и явная, что на ней можно вязать ТОП-коррупционеров с практически 100-процентными посадками - если действительно стремиться побороть в коррупцию в Киеве. Но, видно, ни полиция, ни НАБУ особо не стремятся... Потому что ни подозрений, ни судов, ни реальных сроков пока и в помине нету. Может, пора уже к делу подключать ГБР, прокуратуру, СБУ - чтоб оно наконец сдвинулось с мертвой точки", - резюмировал эксперт.

Как сообщалось, СБУ разоблачила чиновников Департамента коммунальной собственности Киева на коррупционных схемах. Вследствие чего местный бюджет недополучил 12 млн гривен.

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КГГА
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