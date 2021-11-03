ru ua
Ср, 03 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Київські посадовці мають відповісти за крадіжку 10 млн євро на купівлю автобусів, - експерт

Новость на русском →
Київ, Середа 03 листопада 2021 11:24
Київські посадовці мають відповісти за крадіжку 10 млн євро на купівлю автобусів, - експерт Фото: КМДА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський та депутати Київради 8-го скликання Олесь Маляревич та Андрій Странніков мають відповісти за крадіжку 10 млн євро на купівлю автобусів.

Про це заявив політичний експерт Олексій Біловол, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на блог на Кореспонденті.

"Самому епізоду, коли посадовці провернули схему з автобусами, вже майже півтора роки, поліція розслідує його з літа 2020 року, а НАБУ зобов'язали відкрити справу щодо цього епізоду влітку 2021 року. Періодично про це нагадують журналісти, але щось ми нічого не чуємо про доведення справи до суду. І це не кажучи вже про те, щоб винні були покарані", - заявив політолог.

Він нагадав суть схеми, на якій, за його словами, у киян вкрали 10 млн євро.

"Спочатку міська влада домовилася з постачальником МАЗів працювати не прямо, а через нову фірму-прокладку, яку визначили київські поадовці та депутати. Щоб не морочитися з тендерною процедурою, вирішили брати автобуси в лізинг через "Укргазбанк". Однак депутати транспортної комісії Київради, яка була непідконтрольна КМДА, відмовилася узгодити відверто корупційний лізинговий договір. І ось після цього автори схеми вдалися до кримінального правопорушення - службового підроблення", - наголосив Бєловол.

За його інформацією, 7 липня 2020 року на засіданні бюджетної комісії виступив Мондрієвський, представивши проект рішення, що нібито не має відношення до справи, про підтримку молодих сімей кредитами для реконструкції житла. Але після цього виступив Маляревич, запропонувавши доповнити документ новим пунктом, який мав пряме відношення до схеми з автобусами. Він прибирав потребу узгоджувати лізингові договори комісіями Київради.

"Того ж дня проект рішення про підтримку молодих сімей зусиллями Мондріївського приймається Київрадою. Все, на Транспортну комісію можна більше не звертати уваги. Так от, 10 млн євро - пристойні гроші. І треба розуміти, що це - лише одна із сотень і тисяч схем, на яких дерибанять київський бюджет, але вона настільки нахабна і явна, що на ній можна в'язати ТОП-корупціонерів із практично 100-відсотковими посадками - якщо справді прагнути подолати корупцію в Києві, але, видно, ні поліція, ні НАБУ особливо не прагнуть... Тому що ні підозр, ні судів, ні реальних термінів поки й близько немає. Може, пора вже до справи підключати ГБР, прокуратуру, СБУ - щоб вона нарешті зрушила з мертвої точки", - резюмував експерт.

Як повідомлялось, СБУ викрила чиновників Департаменту комунальної власності Києва на корупційних схемах. Внаслідок чого місцевий бюджет недоотримав 12 млн гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА
NEWS
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
DAILY
В Україні нестача вугілля. Чи є ризик зриву опалювального сезону
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент В Україні нестача вугілля. Чи є ризик зриву опалювального сезону