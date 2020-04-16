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Киевская виртуальная платформа эмоциональной поддержки набирает популярность

Новости » Пресс-релизы     16.04.2020 - 13:43
Киевская виртуальная платформа эмоциональной поддержки набирает популярность
Образовательный Хаб города Киева

Согласно статистическим данным, Виртуальная платформа эмоциональной поддержки при Киевском Мониторинговом центре противодействия COVID-19 сегодня является эффективным инструментом для киевлян в условиях карантина. Об этом заявил директор КНП "Образовательное агентство города Киева" Бадри Лолашвили.

"Основная наша задача – поддержать киевлян в условиях карантина, но мы почти с первого дня начали действовать невзирая на границы, потому что понимаем, что поддержка нужна абсолютно всем. Именно поэтому мы не отказываем никому, даже украинцам, которые по разным причинам находятся за пределами страны, но все же наш приоритет – помощь киевлянам", - отметил Бадри Лолашвили.

За первую неделю больше всего обращений от украинцев к экспертам Виртуальной платформы эмоциональной поддержки было относительно:

  • чувство страха или дискомфорта в связи с пандемией коронавируса;
  • раздражительностью потоком негативной информации в СМИ и Интернете;
  • определенными сложностями с дистанционным обучением детей;
  • психологическим давлением в семье.

Киевская виртуальная платформа эмоциональной поддержки набирает популярность"Мы стараемся оперативно реагировать на запросы горожан, которые обращаются к нам. Именно поэтому, мы постоянно добавляем новые услуги на платформу, например, с сегодняшнего дня стартуют отдельные консультации по помощи решения проблем в семьях, а также информация о новых возможностях и о том, как полезно и интересно проводить время. Теперь, пользователи Виртуальной платформой эмоциональной поддержки могут учиться онлайн самым востребованным на рынке труда и в жизни навыкам на портале Образовательного Хаба города Киева, принимать участие в образовательном марафоне #учись дома, а также изучать английский язык, читать и заниматься спортом онлайн, виртуально посещать культурные мероприятия и участвовать в популярных челенджах", - подчеркнула директор Образовательного Хаба города Киева Мария Богуслав.

Сегодня Киевский мониторинговый центр противодействия COVID-19 является одной из немногих мировых структур, не только контролирует обеспечение нераспространения коронавирус, но и организовывает поддержку горожан в условиях карантина.

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