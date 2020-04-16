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Київська віртуальна платформа емоційної підтримки набирає популярності

Новини » Прес-релізи     16.04.2020 - 13:43
Київська віртуальна платформа емоційної підтримки набирає популярності
Освітній Хаб міста Києва

Згідно зі статистичними даними, Віртуальна платформа емоційної підтримки при Київському Моніторинговому центрі протидії COVID-19 сьогодні є ефективним інструментом для киян в умовах карантину. Про це заявив директор КНП "Освітня агенція міста Києва" Бадрі Лолашвілі.

"Основне наше завдання – підтримати киян в умовах карантину, але ми майже з першого дня почали діяти не зважаючи на кордони, бо розуміємо, що підтримка потрібна абсолютно всім. Саме тому ми не відмовляємо нікому, навіть українцям, які з різних причин знаходяться поза межами країни, але все ж таки наш пріоритет – допомога киянам", - зауважив Бадрі Лолашвілі.

За перший тиждень найбільше звернень від українців до експертів Віртуальної платформи емоційної підтримки було щодо:

  • відчуття страху або дискомфорту у зв’язку з пандемією коронавірусу;
  • роздратованістю потоком негативної інформації у ЗМІ та Інтернеті;
  • певними складностями із дистанційним навчанням дітей;
  • психологічним тиском у родині.

Київська віртуальна платформа емоційної підтримки набирає популярності"Ми намагаємось оперативно реагувати на запити містян, які звертаються до нас. Саме тому, ми постійно додаємо нові послуги на платформу, наприклад, відсьогодні стартують окремі консультації щодо допомоги вирішення проблем у сім’ях, а також інформація про нові можливості та про те, як корисно та цікаво проводити час. Тепер, користувачі Віртуальною платформою емоційної підтримки можуть навчатись онлайн найзатребуванішим на ринку праці та у житті навичкам на порталі Освітнього Хабу міста Києва, брати участь в освітньому марафоні #навчайся вдома, а також вивчати англійську мову, читати та займатись спортом онлайн, віртуально відвідувати культурні заходи та брати участь у популярних челенджах", - підкреслила директорка Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав.

Сьогодні Київський моніторинговий центр протидії COVID-19 є однією з небагатьох світових структур, що не тільки контролює забезпечення нерозповсюдження коронавірусу, а й організовує підтримку містян в умовах карантину.

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