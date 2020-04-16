Київська віртуальна платформа емоційної підтримки набирає популярності

Освітній Хаб міста Києва

Згідно зі статистичними даними, Віртуальна платформа емоційної підтримки при Київському Моніторинговому центрі протидії COVID-19 сьогодні є ефективним інструментом для киян в умовах карантину. Про це заявив директор КНП "Освітня агенція міста Києва" Бадрі Лолашвілі.

"Основне наше завдання – підтримати киян в умовах карантину, але ми майже з першого дня почали діяти не зважаючи на кордони, бо розуміємо, що підтримка потрібна абсолютно всім. Саме тому ми не відмовляємо нікому, навіть українцям, які з різних причин знаходяться поза межами країни, але все ж таки наш пріоритет – допомога киянам", - зауважив Бадрі Лолашвілі.

За перший тиждень найбільше звернень від українців до експертів Віртуальної платформи емоційної підтримки було щодо:

відчуття страху або дискомфорту у зв’язку з пандемією коронавірусу;

роздратованістю потоком негативної інформації у ЗМІ та Інтернеті;

певними складностями із дистанційним навчанням дітей;

психологічним тиском у родині.

"Ми намагаємось оперативно реагувати на запити містян, які звертаються до нас. Саме тому, ми постійно додаємо нові послуги на платформу, наприклад, відсьогодні стартують окремі консультації щодо допомоги вирішення проблем у сім’ях, а також інформація про нові можливості та про те, як корисно та цікаво проводити час. Тепер, користувачі Віртуальною платформою емоційної підтримки можуть навчатись онлайн найзатребуванішим на ринку праці та у житті навичкам на порталі Освітнього Хабу міста Києва, брати участь в освітньому марафоні #навчайся вдома, а також вивчати англійську мову, читати та займатись спортом онлайн, віртуально відвідувати культурні заходи та брати участь у популярних челенджах", - підкреслила директорка Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав.

Сьогодні Київський моніторинговий центр протидії COVID-19 є однією з небагатьох світових структур, що не тільки контролює забезпечення нерозповсюдження коронавірусу, а й організовує підтримку містян в умовах карантину.