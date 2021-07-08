UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Киевская таможня изъяла в "Борисполе" самую крупную партию янтаря в этом году

Автор: Дмитрий Кузнецов

Киевские таможенники в аэропорту "Борисполь" задержали самую крупную партию янтаря в этом году, который контрабандой пытались вывезти в Китай. Драгоценные камни пытались переслать посылками под видом личных вещей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Отмечается, что внимание таможенников в "Борисполе" привлекли 13 грузовых мест весом 280 килограмм и оценочной стоимостью 500 евро. В ходе досмотра было установлено, что в коробках находилось 260 килограмм янтаря разной формы и цвета.

"Выявлено 254,5 килограмма необработанного янтаря и 5,5 килограмма обработанного камня", - отметили в таможне.

"Это самая большая партия янтаря, задержанная Киевской таможней, которую пытались незаконно вывезти из Украины в этом году", - подчеркнули в таможне.

По факту попытки контрабанды составлен протокол о нарушении таможенных правил. Янтарь изъят до вынесения судебного решения.

Фото: в "Борисполе" таможенники изъяли крупную партию контрабандного янтаря (facebook.com/UkraineCustoms)

Напомним, в начале июня украинские пограничники разоблачили схему незаконного вывоза янтаря в ОАЭ и Катар из Украины, который пытались переслать посылками.

Читайте РБК-Украина в Google News
контрабандатаможняБориспольянтарь