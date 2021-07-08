Киевская таможня изъяла в "Борисполе" самую крупную партию янтаря в этом году

Отмечается, что внимание таможенников в "Борисполе" привлекли 13 грузовых мест весом 280 килограмм и оценочной стоимостью 500 евро. В ходе досмотра было установлено, что в коробках находилось 260 килограмм янтаря разной формы и цвета.

"Выявлено 254,5 килограмма необработанного янтаря и 5,5 килограмма обработанного камня", - отметили в таможне.

"Это самая большая партия янтаря, задержанная Киевской таможней, которую пытались незаконно вывезти из Украины в этом году", - подчеркнули в таможне.

По факту попытки контрабанды составлен протокол о нарушении таможенных правил. Янтарь изъят до вынесения судебного решения.

Фото: в "Борисполе" таможенники изъяли крупную партию контрабандного янтаря (facebook.com/UkraineCustoms)