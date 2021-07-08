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Киевская таможня изъяла в "Борисполе" самую крупную партию янтаря в этом году

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Киев, Четверг 08 июля 2021 19:33
Киевская таможня изъяла в "Борисполе" самую крупную партию янтаря в этом году Фото: в "Борисполе" таможенники изъяли крупную партию контрабандного янтаря (facebook.com/UkraineCustoms)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Киевские таможенники в аэропорту "Борисполь" задержали самую крупную партию янтаря в этом году, который контрабандой пытались вывезти в Китай. Драгоценные камни пытались переслать посылками под видом личных вещей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Отмечается, что внимание таможенников в "Борисполе" привлекли 13 грузовых мест весом 280 килограмм и оценочной стоимостью 500 евро. В ходе досмотра было установлено, что в коробках находилось 260 килограмм янтаря разной формы и цвета.

"Выявлено 254,5 килограмма необработанного янтаря и 5,5 килограмма обработанного камня", - отметили в таможне.

"Это самая большая партия янтаря, задержанная Киевской таможней, которую пытались незаконно вывезти из Украины в этом году", - подчеркнули в таможне.

По факту попытки контрабанды составлен протокол о нарушении таможенных правил. Янтарь изъят до вынесения судебного решения.

Фото: в "Борисполе" таможенники изъяли крупную партию контрабандного янтаря (facebook.com/UkraineCustoms)

Напомним, в начале июня украинские пограничники разоблачили схему незаконного вывоза янтаря в ОАЭ и Катар из Украины, который пытались переслать посылками.

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