Київська митниця вилучила в "Борисполі" найбільшу партію бурштину в цьому році

Київські митники в аеропорту "Бориспіль" затримали найбільшу партію бурштину цього року, який контрабандою намагалися вивезти до Китаю. Дорогоцінні камені намагалися переслати посилками під виглядом особистих речей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної митної служби України.

Зазначається, що увагу митників у "Борисполі" привернули 13 вантажних місць вагою 280 кілограмів та оцінювальною вартістю 500 євро. В ході огляду було встановлено, що в коробках знаходилося 260 кілограмів бурштину різної форми і кольору.

"Виявлено 254,5 кілограма необробленого бурштину і 5,5 кілограма обробленого каменю", - зазначили в митниці.

"Це найбільша партія бурштину, затримана Київською митницею, яку намагалися незаконно вивезти з України цього року", - підкреслили в митниці.

За фактом спроби контрабанди складено протокол про порушення митних правил. Бурштин вилучено до винесення судового рішення.

Фото: у "Борисполі" митники вилучили велику партію контрабандного бурштину (facebook.com/UkraineCustoms)