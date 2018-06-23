Киевская полиция разыскивает мошенника, который сбежал из-под стражи

Злоумышленник является брачным аферистом, он знакомился с женщинами и обманывал их

Полиция Киева разыскивает мошенника, который 23 июня 2018 сбежал из-под стражи. Ранее судимый Александр Бурлаку сбежал во время конвоирования, говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что на поиски злоумышленника привлечены все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы.

"Днепровским управлением полиции главного управления Национальной полиции в г. Киеве разыскивается Бурлаку Александр Симон, 1986 г.р. Мужчина ранее судим Луцким горрайонным судом Волынской области за совершение мошенничества и подделку документов", - указано в сообщении.

Ранее Днепровским управлением полиции было открыто уголовное производство в отношении беглеца по факту мошенничества.

"Злоумышленник является брачным аферистом, он знакомился с женщинами и обманывал их: у семьи одной потерпевшей он выманил 60 тысяч долларов", - сообщили в полиции.

На данный момент также решается вопрос об открытии в отношении беглеца уголовного производства по факту побега из-под стражи (ст. 393 УК). Кроме того, назначено служебное расследование в отношении конвоиров.

"Если вы имеете информацию о местонахождении указанного лица, немедленно сообщите об этом по телефонам: 559-15-37, 063-243-48-48, 097-085-86-04 или 102", - добавили в полиции.

#Киев: Полиция разыскивает афериста, который сбежал из-под стражи Ранее судимый Александр Бурлаку сбежал во время конвоирования. На... Опубликовано Национальная полиция Украины Суббота, 23 июня 2018 г.

Напомним, 10 июня 2018 года на границе с Польшей пограничники задержали украинца, который находился в розыске за мошенничество.