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На кордоні з Польщею затримали розшукуваного за шахрайство українця

НовиниНадзвичайні події    10.06.2018 - 19:07
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Затриманого було передано представникам Нацполіції

На кордоні з Польщею прикордонники затримали українця, розшукуваного за шахрайство. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Сьогодні вранці під час оформлення подорожуючих у пункті пропуску "Ягодин" охоронці кордону Луцького загону виявили громадянина України, якого розшукували вітчизняні правоохоронні органи. Наш співвітчизник, що  мав намір в’їхати на територію України, обвинувачується  у вчиненні  правопорушення за статтею 190  ККУ  "Шахрайство", - повідомляють у ДПСУ.

Затриманого було передано представникам Національної поліції.

Нагадаємо, 7 червня у ДПСУ повідомили про те, що прикордонники України та Молдови в ході проведення оперативних дій виявили та задокументували протиправну діяльність ділків, які здійснювали виготовлення та збут підроблених паспортів громадян країн Євросоюзу на території Молдови та України.

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Теги публікації: Государственная пограничная служба, пограничники, мошенничество  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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