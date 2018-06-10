На кордоні з Польщею затримали розшукуваного за шахрайство українця

Затриманого було передано представникам Нацполіції

На кордоні з Польщею прикордонники затримали українця, розшукуваного за шахрайство. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Сьогодні вранці під час оформлення подорожуючих у пункті пропуску "Ягодин" охоронці кордону Луцького загону виявили громадянина України, якого розшукували вітчизняні правоохоронні органи. Наш співвітчизник, що мав намір в’їхати на територію України, обвинувачується у вчиненні правопорушення за статтею 190 ККУ "Шахрайство", - повідомляють у ДПСУ.

Затриманого було передано представникам Національної поліції.

Нагадаємо, 7 червня у ДПСУ повідомили про те, що прикордонники України та Молдови в ході проведення оперативних дій виявили та задокументували протиправну діяльність ділків, які здійснювали виготовлення та збут підроблених паспортів громадян країн Євросоюзу на території Молдови та України.