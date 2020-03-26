Киевская ОГА будет работать круглосуточно

Киевская областная государственная администрация перешла на круглосуточный режим работы из-за распространения коронавируса COVID-19 в Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА .

Сообщается, что с 26 марта все службы и департаменты, которые отвечают за жизнедеятельность в условиях чрезвычайной ситуации начинают работать в режиме 24/7 (это означает, что ответственные дежурные будут находиться на своих местах 24 часа на день 7 дней на неделю).

"Киевская область, как и весь мир продолжает борьбу с опасным коронавирусом. В области еще на прошлой неделе был введен режим чрезвычайной ситуации, а к усиленному режиму работы задействованы все службы. Чтобы предотвратить распространение и минимизировать последствия COVID-19 с сегодняшнего дня они начинают работать в круглосуточном режиме. Дежурные по всем направлениям будут работать и днем, и ночью", - сообщил и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что количество зараженных коронавирусом в столице выросло до 47 человек. В частности, коронавирус обнаружили у 10-летнего мальчика.

Ранее сообщалось, что число инфицированных в столице возросло до 40 человек. При этом в Киевской области подтвердили еще один случай коронавируса: общее количество инфицированных COVID-19 в регионе возросло до 25.

Как писало РБК-Украина ранее, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 четверга в Украине было 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.