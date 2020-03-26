Київська ОДА буде працювати цілодобово

Київська обласна державна адміністрація перешла на цілодобовий режим роботи через поширення коронавірусу COVID-19 в Київській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської ОДА .

Зазначається, що з 26 березня усі служби і департаменти, які відповідають за життєдіяльність в умовах надзвичайної ситуації починають працювати в режимі 24/7 (це означає, що відповідальні чергові будуть знаходитися на своїх місцях 24 години на день 7 днів на тиждень).

"Київська область, як і увесь світ продовжує боротьбу з небезпечним коронавірусом. В області ще на минулому тижні було введено режим надзвичайної ситуації, а до посиленого режиму роботи задіяно усі служби. Аби запобігти розповсюдженню та мінімізувати наслідки COVID-19 відсьогодні вони починають працювати у цілодобовому режимі. Чергові по усіх напрямках будуть працювати і вдень, і вночі", - повідомив в.о. голови Київської ОДА Василь Володін.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що кількість заражених коронавірусом у столиці зросла до 47 осіб. Зокрема, коронавірус виявили у 10-річного хлопчика.

Раніше повідомлялося, що число інфікованих в столиці зросло до 40 осіб. При цьому в Київській області підтвердили ще один випадок коронавірусу: загальна кількість інфікованих COVID-19 в регіоні зросла до 25.

Як писало РБК-Україна раніше, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 четверга в Україні було 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.