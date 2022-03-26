Не тільки Київська область. Україна погодила ще кілька гумкоридорів
На 26 березня Україна погодила 10 гуманітарних коридорів для евакуації населення із зони бойових дій. Зокрема, з Донецької та Луганської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук.
Донецька область
З Маріуполя до Запоріжжя на власному автотранспорті. Безкоштовно дозаправитися можна в Бердянську-вулиця Мелітопольське шосе, 87б.
"Через блокування автобусів на блокпостах сьогодні централізованої евакуації на автобусах не буде", - заявила Верещук.
Для отримання допомоги та притулку в Бердянську потрібно звертатися в Гуманітарні штаби - 3-72-76, 3-52-52, 097-551-59-17, 050-439-75-29. Для допомоги в Запоріжжі-095-220-41-11, 067-220-41-12, 0-800-503-508.
Луганська область
Рубіжне, місце зборів - вулиця Чехова, 11
Нижній, місце зборів - вулиця Паркова, 13
Лисичанськ, місце зборів - вулиця Сосюри, 324
Попасна, місце зборів - вулиця Першотравнева, 42
Сєвєродонецьк, місце зборів - проспект Хіміків, 28
Горський, місце зборів - вулиця Гагаріна, 13
Раніше РБК-Україна повідомляло про евакуаційні рейси в Київській області.
Війна Росії проти України триває тридцять один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.